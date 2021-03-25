المملكة المتحدة ترفع قيمة مساهمتها لدعم الانتخابات في ليبيا

رفعت المملكة المتحدة من مساهمتها في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمبلغ 341000 دولار أمريكي لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في الاستعداد للانتخابات المقبلة.

ووقّع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جيراردو نوتو وسفير المملكة المتحدة في ليبيا نيكولاس هوبتون اتفاقية ترفع بموجبها المملكة المتحدة دعمها بحوالي. 341,454 دولار أمريكي (250،000 جنيه إسترليني) لدعم مشروع “تعزيز الانتخابات من أجل شعب ليبيا” التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورفع إجمالي التمويل من للمشروع إلى 734,124 دولار.

ويأتي المشروع بالشراكة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على تنظيم الانتخابات الوطنية المرتقبة في 24 ديسمبر 2021 وفقاً لما أقره منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس العاصمة في نوفمبر 2020 وتأكد في جنيف في فبراير 2021.

وتم التوقيع على الاتفاقية اليوم في مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس بحضور الدكتور عماد السايح رئيس المفوضية، حيث صرح خلال مراسم التوقيع: “إن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مستعدة لإجراء الاستحقاق الانتخابي، مؤكداً على ضرورة وضع الإطار القانوني في الموعد المحدد”.

وأوضح السفير هوبتون: “تدعم المملكة المتحدة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشكل كامل في استعدادها للاستحقاق الانتخابي في ديسمبر من هذا العام، حيث يقدم مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مساعدة وخبرة لا تقدر بثمن ونحن فخورون بزيادة دعمنا المالي اليوم “.

من جانبه، صرّح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نوتو: “يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشكل كامل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021 استمرارا لهذا الدعم الذي قدمناه إلى المفوضية منذ عام 2012. نحن ممتنون دعم الشركاء الدوليين مثل المملكة المتحدة في لمساندتنا في دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية