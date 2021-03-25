بوالخطابية: المنفي أكد على ضرورة حلحلة العراقيل التي تواجه بلدية طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، أن اللقاء مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبة عبدالله اللافي كان مثمرا، وتم خلاله مناقشة المختنقات التي تعاني منها بلديات طبرق وأمساعد وبئر الأشهب.

وأوضح بوالخطابية في تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، أن المنفي أكد على ضرورة حل مشكلة طريق طبرق أمساعد والتي أصبح يطلق عليها “طريق الموت”.

وأشار بوالخطابية أن المنفي أكد على ضرورة حل العراقيل التي تواجه عمل محطة تحلية المياه بمنطقة المرصص.

وأوضح بوالخطابية أن اللقاء ناقش مشروع إنشاء محطة الكهرباء الغازية في طبرق والتي تنفذها شركة ميتكا اليونانية، مشيرا إلى أن المنفي أكد على ضرورة تذليل كل العراقيل التي تواجه المشروع، نوه بالخطابية أن المجلس التسييري تقدم بمذكرة إلى المجلس الرئاسي توضح كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه بلدية طبرق.