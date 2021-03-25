صوان لـ«أردوغان»: لديك إصرار على مواصلة «إنجازات جديدة أكبر» في مسيرة بناء تركيا

قدم محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان، التهنئة باسمه وقيادات وأعضاء وكواد الحزب، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال “حزب الإخوان” في رسالة التهنئة:” إنه يهنئ أردوغان بفوزه برئاسة حزب العدالة والتنمية لفترة مقبلة، مشددا على أن إعادة انتخاب الرئيس التركي رئيسا لحزبه تعكس ثقة أعضاء الحزب به وبالجهود التي يبذلها لتطوير تركيا وازدهارها وبالإنجازات “العظيمة” التي تحققت تحت قيادته.

وأضافت صوان في رسالته، أن أردوغان لديه الإصرار على مواصلة القيام بما وصفته بـ”إنجازات جديدة أكبر” في مسيرة بناء تركيا الجديدة في كافة المجالات مجددة في ذات الوقت حرص العدالة والبناء على تعميق روابط الصداقة والأخوة مع العدالة والتنمية وتعزيز التعاون الإستراتيجي المتبادل بين ليبيا تركيا.

وأعربت صوان في الرسالة، عن ثقة الحزب الإخواني، بأردوغان وحزبه في مواصلة الدور الذي وصفوه بـ”العظيم” الممارس خلال الفترة السابقة من تاريخ تركيا وما تم فيه من تحقيق لأهداف العدالة والتنمية ونقل تركيا إلى مصاف الدول المتقدمة بكل ثبات حتى صارت قدوة في التنمية في كل المجالات خدمة لآمال وتطلعات الشعب التركي.