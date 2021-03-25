الدبيبة: من الإيجابي أن يكون هناك موقف أوروبي موحد لدعم ليبيا

قال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، سعيد بزيارة وزراء خارجية دول إيطاليا وفرنسا وألمانيا إلى العاصمة طرابلس صباح اليوم، مثل هذه الزيارات تكون ذات نفع كبير لجميع الأطراف في ظل وجود حكومة موحدة حيث سنعمل على تعزيز العلاقة مع الدول الصديقة.

وأضاف الدبيبة في تغريدة له على حسابه في موقع تويتر: “من الإيجابي أن يكون هناك موقف أوروبي موحد لدعم ليبيا في المضي قدما نحو الاستقرار والانتخابات”.

وصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إلى العاصمة الليبية طرابلس، صباح اليوم الخميس، في زيارة هي الثانية خلال نفس الشهر.

وأكد مراسل وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، خبر وصول دي مايو، مشيرا إلى أن هذه الزيارة، تأتي بعد زيارته الأحد الماضي التي تعد الأولى لوزراء الخارجية بالاتحاد الأوروبي لليبيا بعد تشكيل السلطة الجديدة.

ويرافق دي مايو، كل من نظيريه الألماني هايكو ماس، والفرنسي جان إيف لودريان، في مهمة أوروبية تهدف إيطاليا من خلالها لتقديم نفسها كمحاور ذي أولوية للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة.

ومن المقرر انعقاد اجتماع للوزراء الأوروبيين مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بمقر مجلس الوزراء بطرابلس، لبحث مستجدات الشأن الليبي سياسيا وأمنيا، وذلك لما يمثله استقرار ليبيا من أهمية لأوروبا، لاسيما إيطاليا.

وقال دي مايو، في وقت سابق: “إن تحقيق الاستقرار في ليبيا يمثل أولوية لإيطاليا، وذلك لوقف تدفقات الهجرة، وتجنب خطر التطرف على بعد كيلومترات من السواحل الإيطالية”، على حد قوله.

والأحد الماضي، التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني، الدكتورة نجلاء المنقوش، وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، بمدينة طرابلس، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

وهنأ وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي لمباشرة عملهم بشكلٍ رسمي بعد نيل الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من مجلس النواب الليبي.

كما استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” وزير الخارجية الإيطالي “لويجي ديمايو”، الذي هنّأ رئيس الحكومة على نيله ثقة مجلس النواب متمنيا له ولأعضاء حكومته كل التوفيق في مهامه الموكلة إليه، معربًا عن أهمية التواصل بين البلدين في ظل وجود حكومة وحدة وطنية.

وأعرب وزير الخارجية الإيطالي، خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء، عن رغبته أن تتطور العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا أن إيطاليا تنظر باهتمام كبير إلى ليبيا وتتطلع إلى رفع التواجد الدبلوماسي لتعزيز الثقة بين البلدين.