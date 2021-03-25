ليبيا: هل دقّت ساعة رحيل المرتزقة والقوّات الأجنبية؟

يستضيف حكيم بالطيفة في هذه الحلقة الجديدة من فقرة وجها لوجه من كوفنتري السيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان ومن اسطنبول الدكتور يوسف كاتب أوغلو الباحث والكاتب السياسي للتوقف عند بدء مرتزقة سوريين نشرتهم تركيا في ليبيا الانسحاب من البلاد وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي وكان المرصد السوري لحقوق الانسان قد أكد قبل أيام استعداد المرتزقة السوريين لمغادرة ليبيا وسط دعوات محلية ودولية ملحة لخروج كل المرتزقة والقوات الأجنبية التركية والروسية وغيرها بشكل فوري من ليبيا

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