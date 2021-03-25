صنع الله يبحث مع “الوطنية للتموين” الاستعدادات لشهر رمضان المبارك

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الخميس ، بالمقر الرئيسي لشركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي، برئيس لجنة الإدارة بالشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية الدكتور فؤاد بالرحيم، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، أبو القاسم شنقير، جادالله العوكلي، والعماري محمد.

وبحسب إيجاز صحفي للمؤسسة، تم خلال الاجتماع مناقشة الأعمال والخدمات التموينية التي تقدمها الشركة بمختلف المواقع والحقول النفطية، و التحضيرات الجارية استعدادا لشهر رمضان المبارك، كما تمت مناقشة بعض المختنقات المالية التي تعاني منها الشركة والحلول الأنسب لحلحلتها.

وفي ختام الاجتماع أكد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة على دعمهم الكامل للشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية لتحقيق كل مستهدفاتها.