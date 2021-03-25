تعليقات
-
عفار استرا زيلخا – سموم زليخة الالبانية الشامية ..!! ——–
عقار فاكزين ـ عقار سم تفكرتوا البازين ..!! ———
عقار”كانسينو بيولوجيكس” = سموم ـ كان أنسيتوا راهو بوي لوجستي وعنده فلوس هلبا ..!! —–
عقار ”بيونتيك-فايزر” = سموم بوتيك نيك حزر فزر للتسريحات الشبابية ..!! ——–
لقاح ” موديرنا ” = سموم موديزنا راهو قطن ..!! ————
-
التحقيقات أتبتث ف ليببا إرتفاع في نسبة حوادث السيارات لذى الشباب وأولياء الأمور بنسبة عالية بعد تلقيهم اللقاحات وكذلك وفاة العديد من الطيارين المدنيين بعد تلقيهم اللقاحات
ـ والسبب تجلط مفاحيء ـ
انسداد في التنفس ـ
ذبحة صدرية ـ
تشنج عضلي مفاجيء فالأقدام –
نعاس مفاجيء أثناء القيادة ـ
صداع مفاجيء اثناء القيادة –
تشنج في اصابع الأيدي ـ
غشاوة مفاجئة على العينين –
-
أضف تعليقـك