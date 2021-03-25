ليبيا الان

“الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك بورشة “التشريعات الليبية والزواج المبكر”

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

الجمعة , 26 مارس، 2021

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • عفار استرا زيلخا – سموم زليخة الالبانية الشامية ..!! ——–
    عقار فاكزين ـ عقار سم تفكرتوا البازين ..!! ———
    عقار”كانسينو بيولوجيكس” = سموم ـ كان أنسيتوا راهو بوي لوجستي وعنده فلوس هلبا ..!! —–
    عقار ”بيونتيك-فايزر” = سموم بوتيك نيك حزر فزر للتسريحات الشبابية ..!! ——–
    لقاح ” موديرنا ” = سموم موديزنا راهو قطن ..!! ————

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  • التحقيقات أتبتث ف ليببا إرتفاع في نسبة حوادث السيارات لذى الشباب وأولياء الأمور بنسبة عالية بعد تلقيهم اللقاحات وكذلك وفاة العديد من الطيارين المدنيين بعد تلقيهم اللقاحات
    ـ والسبب تجلط مفاحيء ـ
    انسداد في التنفس ـ
    ذبحة صدرية ـ
    تشنج عضلي مفاجيء فالأقدام –
    نعاس مفاجيء أثناء القيادة ـ
    صداع مفاجيء اثناء القيادة –
    تشنج في اصابع الأيدي ـ
    غشاوة مفاجئة على العينين –

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