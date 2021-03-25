رئيس النيابة العسكرية يؤكد القبض على شخصين مشتبه في ضلوعهما في اغتيال محمود الورفلي

أخبار ليبيا24

أكد رئيس النيابة العسكرية، العقيد علي ماضي، القبض على شخصين مشتبه في ضلوعهما في اغتيال النقيب محمود الورفلي يوم الأربعاء في بنغازي.

وقال ماضي، في تصريحات لقناة ليبيا الحدث تابعتها وكالة أخبار ليبيا 24، إن أخذ أقوال المشبه بهما سيتم غدًا الجمعة أو بعد غد على سبيل الاستجواب، وفي حال ثبوت عدم ضلوعهما في عملية الاغتيال سيتم إطلاق سراحهما فور انتهاء الاستجواب.

وفنّد ماضي، صحة الإشاعات التي تقول إن المشتبه بهما جرى خطفهما، مؤكدًا أنهما تم القبض عليهما وفق إجراء صحيح القانون.

وبيّن ماضي، أن جريمة اغتيال الورفلي هي اختصاص أصيل للنيابة العسكرية وتحت إشراف مكتب المدعي العام العسكري.

وكانت الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى، قد ذكرت الخميس، أن النيابة العسكرية بنغازي باشرت عملها في حادثة اغتيال المقدم محمود الورفلي.

وأضافت، أن بعد التحريات ومتابعة ما توصل إليه فريق التحقيق في عملية الاغتيال تم القبض على شخصين مشتبه فيهما بارتكاب الجريمة، لافتًا إلى أن هناك مشبه به آخر قد غادر هاربا إلى مصر وسيتم اتخاد الاجراءات القانونية التي تؤمن جلبه للتحقيق.