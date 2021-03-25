بالصور.. وقفة إعلامية لمفوضية الإنتخابات بحضور وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا

نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الخميس، وقفة إعلامية حضرها وزراء خارجية كلا من إيطاليا وألمانيا وفرنسا ورافقنهم نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية.

وحسب الموقع الرسمي للمفوضية، اكد الوزراء «مضيهم في دعم المفوضية للقيام بالانتخابات المقرر إجراءها في الرابع والعشرين من ديسمبر هذا العام، وذلك من خلال مشروع بيبول»

ويهدف المشروع الى «تذليل كافة الصعاب والعقبات التي قد تواجه عملية التجهيز للانتخابات واستثمار الإمكانية المتاحة لدى جميع الاطراف لإنجاحها»، وفق المفوضية.

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