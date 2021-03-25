«الفريق الدنماركي» يجمع أطنان من مخلفات التفجير في سرت

عثر فريق المنظمة الدنماركية (DCA) المكلف بإزالة المخلفات الحربية والألغام بسرت وضواحيها على كميات هائلة من المخلفات الحربية الغير متفجرة خلال حملة واسعة للتفتيش بعدد من المناطق والاحياء والمنتزهات وجانبى الطرق وبالمنازل خلال الفترة منذ 2018 وحتى الأن.

وأشار منسق الفريق المحلي التابع للمنظمة الدنماركية فى سرت ناجى القلاي لـ«بوابة الوسط» إلى العثور على قدائف C5 وقدائف اربيجى وعدد من قدائف الهاوون ومخلفات أخرى حية جاهزة للتفجير خلال حملة البحث والتفتيش على مزارع بمنطقة السواوة والطويلة بصواحي سرت .

ونوه المصدر إلى جمع المخلفات في مكان واحد ووضع شريط لاصق لخطورة المكان إلى حين التخلص منها نهائيا. وتتواصل أعمال عمليات المسح لمختلف المزارع والمنتزهات والحدائق بسرت من خطورة المخلفات والألغام.

وفي فبراير الماضي، بدأت سرية نزع الألغام ومخلفات الحرب التابعة لقوات تأمين وحماية سرت في المرحلة الثانية من نزع الألغام من الطريق الساحلي، وتتركز هذه المرحلة على تجميع مخلفات الحرب من منطقة الاشتباكات أبوقرين حتى بوابة الخمسين، غرب سرت.

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