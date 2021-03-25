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وزارة المالية تبحث إمكانية زيادة قيمة المعاشات الأساسية

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير المالية خالد المبروك، في اجتماع موسع، إمكانية زيادة قيمة المعاشات الأساسية وما لها من تداعيات ايجابية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وجاء ذلك، خلال اجتماع الوزير مع اللجنة المشتركة من الحكومة بعضوية وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني ورئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي.

كما بحث وزير المالية، آثار القرار على الاقتصاد العام للدولة و ما يكفل تحقيق عدالة اجتماعية في بند المعاشات.

ويعدّ الاجتماع هو الأول لوزير المالية بعد ما استلم مهامه بشكلٍ كامل من وزير المالية السابق الحكومة الليبية مراجع غيث منتصف هذا الاسبوع بعد انقسام دام 7 سنوات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • هذا الموضوع يتحول لادارًة الشءون الاجتماعية للوفاق الليبي – لا كيلاني لا علفة الجهاني –
    للشءون الاجتماعية الاسلامية للوفاق الوطني ومعاهم المحاسب الاداري والشءون الامن – بسبب وجود قواءم ازدواج وظيفي –
    وتكرار اسماء لأشخاص ونساء في البلديات ” الأسماء متكررة في المنظومات المصرفية بحسابات مختلفة ” ومنهم جاليات عرب –
    – وجاليات عرب واجانب –
    فلهذا هذه مواضيع تحتاج لرقابة وتدقيق لعدم ضياع حقوق الأيتام والجرحى الليبين الحقيقيين في بادية المركز طرابلس ليبيا .
    والازدواج الوظيفي مخالفة يجرمها القانون الليبي الجناءي وعقوباتها تصل للسجن من ستة سنوات الى عشر سنوات لمرتكبيها والمعاونين فيها – من الإداريين . انتهى

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