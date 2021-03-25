المنفي واللافي يلتقيان بعمداء البلديات في طبرق والمناطق المجاورة لها

طبرق 25 مارس 2021م (وال) ـ عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبد الله اللافي ظهر اليوم الخميس، بمدينة طبرق اجتماع مع عمداء بلديات طبرق والمناطق المجاورة، بهدف الوقوف على متطلبات واحتياجات البلدية .

وتم خلال اللقاء التباحث وتدارس المعوقات التي تعترض عمل المجالس وسبل حلها وتذليلها .

وقال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في اللقاء إن أغلب جولات المجلس بعد نيل الثقة ستكون داخلية لما تحمله من رسائل لمواطنينا.

وأوضح المنفي أن زيارته والنائب بالرئاسي ” موسى الكوني ” إلى باريس كانت مهمة ، والتمسنا فيها دعما كبيرا .

وشدد “المنفي” على التزام المجلس الرئاسي بالتواصل مع جميع مناطق ومدن ليبيا للدفع بملف المصالحة الوطنية من خلال إشراك جميع الكيانات والمكونات، للوصول لاستحقاقات الانتخابات في موعدها المحدد في ديسمبر من العام الجاري.

وأكد مواصلة العمل بالتنسيق مع الحكومة على حلحلة المختنقات التي تعاني منها البلديات، وحث الحكومة على الإسراع في معالجة الإشكاليات والأزمات الراهنة بشكل فوري في جميع مدن ومناطق ليبيا.

من جانبه دعا النائب بالمجلس الرئاسي ” عبد الله اللافي ” خلال هذا اللقاء الجميع للوقوف وراء الرئاسي دعما للمصالحة، وتوحيد الليبيين. (وال- طبرق) ر ت

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