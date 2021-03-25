البيوضي: ليبيا تشهد زخما دوليا ومحليا في سبيل الوحدة والاستقرار

قال الناشط السياسي من مصراتة سليمان البيوضي:” بانتظار ردود واضحة وصريحة عن ما قاله يان كوبيتش عن الوضع المالي لليبيا وما يتعلق بالماء والكهرباء”.

وتابع سليمان البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي للقاهرة واجتماع حكومة الوحدة بكاملها في طرابلس، والمؤتمر الصحفي للناطق باسم حكومة الوحدة محمد حموده، واجتماع وزير الخارجية نجلاء المنقوش مع وفد الوزراء الأوروبيين “فرنسا ألمانيا إيطاليا” كلها بواعث أمل ومؤشرات إيجابية وزخم دولي ومحلي في سبيل الوحدة والاستقرار.

وتابع:” نحن بحاجة لتغيير الأوضاع وتقديم الحد الأدنى من الخدمات والتماس كل ما سبق على الأرض، وأن تختفي الطوابير الغاز والسيولة أولا “.

وقال يان كوبيش المعبوث الأممي إلى ليبيا، في طلب إحاطة، الأربعاء الماضي، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن ليبيا تواجه أزمة كهربائية حادة هذا الصيف، كما أن هناك مخاطر تهدد أمن المياه في البلاد أيضا.

وتابع:” تقدر منظمات الأمم المتحدة أن أكثر من 4 ملايين شخص، من بينهم 1.5 مليون طفل، قد يواجهون الحرمان من الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي إذا لم يتم العثور على حلول فورية وتنفيذها”.