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تأكيدا لما كشفته 218.. الرئاسة التركية تعلن زيارة المنفي اليوم إلى أنقرة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأكيدا لما كشفه مصدرلـ218، أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يتوجه الجمعة إلى تركيا؛ للقاء الرئيس رجب أردوغان، قادمًا من مصر، أعلنت الرئاسة التركية أن المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا سيزور تركيا اليوم  الجمعة لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك في أول زيارة رسمية للمجلس إلى تركيا منذ توليه السلطة.

وأوضح مكتب الرئيس التركي، إن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي وعضو المجلس عبد الله اللافي سيبحثان خلال زيارة العمل العلاقات التركية الليبية والخطوات الممكنة لتوسيع نطاق التعاون وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

في وقت سابق، أوضح مصدر لـ218 أن المنفي سيلتقي أردوغان، في قصر وحيد الدين، بحضور وزيريْ الخارجية والدفاع، ومستشار الرئيس التركي إبراهيم قالن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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