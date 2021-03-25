لنقي: تحركات الدبيبة والمنفي في محلها.. ويعملان على استقلال الوطن

قال أحمد لنقي، عضو مجلس الدولة الاستشاري، إن التحرك الدبلوماسي للمجلس الرئاسي وحكومته في محله ومشكورين عليه”.

وأضاف عضو المجلس الاستشاري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” هذا ما طلبنا به منذ أشهر لتحييد الدول المتدخلة في الشأن الداخلي لاسترجاع الإرادة الوطنية والقرار السيادي واحترام استقلال الوطن”.

وتابع أحمد لنقي:” كل الدعم والتضامن مع سلطتنا التنفيذية الجديدة مجلسًا وحكومة”.

ووصل وفد أوروبي عالي المستوى يضم وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان”، ووزير الخارجية الألمانية “هايكو ماس”، ووزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو” والوفد المرافق لهم، أمس الخميس إلى العاصمة طرابلس، في مهمة أوروبية لبحث مستجدات الشأن الليبي سياسيا وأمنيا.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد استقبل الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، أمس الخميس، في قصر الاتحادية بالقاهرة، وعقدا لقاءً بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقبلها بساعات، أنهى رئيس المجلس الرئاسي، زيارة رسمية، قد بدأها الثلاثاء الماضي، إلى العاصمة الفرنسية باريس بدعوة من قصر الإليزيه.