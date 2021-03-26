في إطار مبادرة كوفاكس: ليبيا تتلقى 300 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا نهاية مايو المقبل

برلين 25 مارس 2021 ( وال ) – قالت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الخميس، إن ليبيا ستتلقى 300 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحلول نهاية مايو المقبل.

وأوضحت الوزارة – في بيان – لها أن هذه العملية ستجري في إطار مبادرة ( كوفاكس ) التي يقودها الائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة (CEPI) والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع (غافي) ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار بيان وزارة الخارجية الألمانية إلى أن الحكومة الفيدرالية في برلين قامت بتمويل النظام الصحي الليبي بمبلغ إضافي قدره 9.5 مليون يورو في عام 2020.

يُشار إلى أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وصل إلى العاصمة طرابلس اليوم الخميس رفقة نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان، والإيطالي لويجي دي مايو، في إطار التأكيد على الدعم الأوروبي للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا. (وال- برلين) ر ت

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