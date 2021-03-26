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الفريق الطبي بالوطني لمكافحة الأمراض يتفقد مراكز العزل بمنطقتي وادي عتبة وتراغن

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

توجة الفريق الطبي التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض برئاسة رئيس اللجنة العلمية الطبية لمكافحة فيروس كورونا بالمركز عبدالنبي أحمد الرائس، في زيارة لمراكز العزل بمنطقة وادي عتبة ومنطقة تراغن ، وذلك للاجتماع معهم لمناقشة الخطط العلاجية الطبية المتبعة في هذه المراكز .

وبحسب إيجاز صحفي للركز، من خلال هذه الزيارة قام الفريق بزيارة المرضى والاطلاع على تطورات علاجهم ومناقشة وضعهم الصحي مع الأطباء المختصين في المراكز العزل المتابعين لحالاتهم ، حيثُ تم خلال هذه الزيارة تصحيح بعض الأمور الفنية فيما يخص إختبار المخالطين ومعايير الشفاء الجديدة ، وكذلك تم التأكيد والتركيز على أهمية العلاج المنزلي للحالات البسيطة والمتوسطة ومتابعتهم من قبل فرق الرصد بالمنطقة .

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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