«الأناضول»: المنفي يزور تركيا اليوم قادما من القاهرة

أفادت وكالة الأناضول التركية، نقلا عن مصدر مطلع، بأن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يتوجه اليوم الجمعة إلى تركيا، للقاء الرئيس رجب أردوغان، قادمًا من العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب وسائل إعلام تركية وإقليمية، فإن الرئاسة التركية، قال إن المنفي سيزور تركيا اليوم الجمعة، لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك في أول زيارة رسمية للمجلس إلى تركيا منذ توليه السلطة .

وأوضح مكتب الرئيس التركي- بحسب وسائل الإعلام- أن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي وعضو المجلس عبد الله اللافي سيبحثان خلال زيارة العمل العلاقات التركية الليبية والخطوات الممكنة لتوسيع نطاق التعاون وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

ووصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، العاصمة المصرية القاهرة في ثاني زيارة خارجية منذ انتخابه، مساء الأربعاء الماضي، في زيارة عمل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الزيارة تأتي من تعزيز الروابط التاريخية التي تجمع البلدين وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين”.

وأشارت “الأناضول” إلى أن مصدر قال لها بأن المنفي والوفد المرافق له سيتوجهون الجمعة إلى تركيا، بعد انتهاء زيارة القاهرة.