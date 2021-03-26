ضبط تشكيل عصابي حاول خطف شقيقتين في طرابلس

ضبط أعضاء فرقة التحري العام بمكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس تشكيل عصابي من ثلاث أشخاص، حاولوا خطف فتاتين شقيقتين بمنطقة قرقارش.

وتتبع التشكيل الفتاتين خلال ركنهما سيارتهما، ثم دخولهما أحد المحلات، حيث ثقبوا إطارات سيارة الفتاتين، التي تفاجأ بما حدث، ولدى محاولتهما إصلاح الإطارات، اعترضهما المتهمون في محاولة لخطفهم، لكنهم فشلوا في ذلك، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وتقدمت الفتاتان بشكوى ضد أفراد التشكيل، وجرى تشكيل فريق عمل من أعضاء فرقة التحري العام، الذين انتقلوا لمكان الواقعة ومشطوه بحثا عن أثر المتهمين، وبالفعل عثر على سيارة يستخدمونها في جرائهم.

ونصب رجال الأمن كمينا محكما للمتهمين، حيث ألقي القبض عليهم، وبالاستدلال معهم اعترف أحدهم بما نسب اليهم، واتخذت بشأنهم الإجراءات القانونية اللازمة.

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