ليبيا الان

«المدني»: جمعية الدعوة الإسلامية تقرر هدم  مؤسسة «دار الفنون» بطرابلس

تم النشر منذُ 16 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشفت الكاتبة الصحفية سالمة المدني، عن عزم جمعية الدعوة الإسلامية هدم دار الفنون الكائنة بطريق السكة في طرابلس، وتشييد مجمع تجاري على أنقاضها محذرة من تداعيات هذا القرار في حال تنفيذه على المشهد الثقافي الليبي برمته، إذ تعدّ دار الفنون عبر عقود من الزمن، هي الحاضن الأكبر لمعارض التشكيليين والنافذة التي يطل منها الشعراء والكتاب على جمهورهم في أمسيات شعرية وندوات فكرية وثقافية، كما أنها تعدّ مركزاً هاما للتنمية المعرفية، وأحد حراس الهوية الوطنية، والواجهة الوحيدة والمشرفة للتعريف بالنتاج الفني والثقافي الليبي

وكتبت “المدني” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” جمعية الدعوة الإسلامية تقرر هدم دار الفنون  وهي صرح الفنون والثقافة والمؤسسة العريقة التى شهدت أروع المعارض الفنية لكثير من رواد الفن التشكيلى بالإضافة للنشاطات الثقافية من أمسيات شعرية وندوات فكرية”.

وأضافت “المدني” أن هذه المنارة الشاهقة، قررت جمعية الدعوة الإسلامية طمسها وردمها وبناء مجمع تجارى مكانها.

ولفتت إلى أن الدار التى حرصت منذ تأسيسها على تقديم الفن التشكيلي والأدب والموسيقى والسينما والمسرح والتعاون الدائم مع المجتمع المدني، والتى أثبتت أن العمل الجماعي يبقى ويتقدم بالرغم من غياب الدعم من الحكومات.

وتابعت:” فى الوقت الذى تدعم الدول وتساهم وتفخر بعراقة وتاريخ مؤسساتها الثقافية وتدعمها لأنها الواجهة الحضارية النقية القادرة على التواجد في جميع المحافل الدولية، نجدهم فى بلادنا يغلقون صالات العرض والمسارح ودور الكتب حتى وصل الأمر إلى التفكير في هدم دار الفنون العريقة المؤسسة التى ظلت ولعقودطويلة البراح الأمن لكل المبدعين فى شتى مجالات الثقافة والفنون وحلقة وصل بين الأجيال ومركز لنقل المعرفة للشباب والتعريف بهم محليا ودوليا”.

الوسوم

المدني جمعية الدعوة الإسلامية طرابلس مؤسسة «دار الفنون» هدم

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • عندهم حق جمعية الدعوة الاسلامية – يلغوها الدوة زاءدة –
    كان يديروه مركز تابع للفنون والصناءع والثراث الليبي – خير من عالرابش والكذب الي معلقينه الماس من غير فايدة /
    عالاقل مركز تدريبي الفنون والصناءع زي الخط العربي – الزخرفة الاسلامية – الثراث الليبي – الصناعات الاسلامية الليبية القديمة او الملابس الليبية فالمناطق وأسماءها –
    ممكن عالاقل مكان يوضح اهمية الثقافة الليبية والهوية الليببةً والحفاظ عليها من الاندثار –
    خير من العلمانية والجهل والتخلف القادم من اوروبا والمستشرقين .

    رد