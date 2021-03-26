«المدني»: جمعية الدعوة الإسلامية تقرر هدم  مؤسسة «دار الفنون» بطرابلس

كشفت الكاتبة الصحفية سالمة المدني، عن عزم جمعية الدعوة الإسلامية هدم دار الفنون الكائنة بطريق السكة في طرابلس، وتشييد مجمع تجاري على أنقاضها محذرة من تداعيات هذا القرار في حال تنفيذه على المشهد الثقافي الليبي برمته، إذ تعدّ دار الفنون عبر عقود من الزمن، هي الحاضن الأكبر لمعارض التشكيليين والنافذة التي يطل منها الشعراء والكتاب على جمهورهم في أمسيات شعرية وندوات فكرية وثقافية، كما أنها تعدّ مركزاً هاما للتنمية المعرفية، وأحد حراس الهوية الوطنية، والواجهة الوحيدة والمشرفة للتعريف بالنتاج الفني والثقافي الليبي
وكتبت “المدني” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” جمعية الدعوة الإسلامية تقرر هدم دار الفنون وهي صرح الفنون والثقافة والمؤسسة العريقة التى شهدت أروع المعارض الفنية لكثير من رواد الفن التشكيلى بالإضافة للنشاطات الثقافية من أمسيات شعرية وندوات فكرية”.
وأضافت “المدني” أن هذه المنارة الشاهقة، قررت جمعية الدعوة الإسلامية طمسها وردمها وبناء مجمع تجارى مكانها.
ولفتت إلى أن الدار التى حرصت منذ تأسيسها على تقديم الفن التشكيلي والأدب والموسيقى والسينما والمسرح والتعاون الدائم مع المجتمع المدني، والتى أثبتت أن العمل الجماعي يبقى ويتقدم بالرغم من غياب الدعم من الحكومات.
وتابعت:” فى الوقت الذى تدعم الدول وتساهم وتفخر بعراقة وتاريخ مؤسساتها الثقافية وتدعمها لأنها الواجهة الحضارية النقية القادرة على التواجد في جميع المحافل الدولية، نجدهم فى بلادنا يغلقون صالات العرض والمسارح ودور الكتب حتى وصل الأمر إلى التفكير في هدم دار الفنون العريقة المؤسسة التى ظلت ولعقودطويلة البراح الأمن لكل المبدعين فى شتى مجالات الثقافة والفنون وحلقة وصل بين الأجيال ومركز لنقل المعرفة للشباب والتعريف بهم محليا ودوليا”.
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