«بوقعيقيص»: قانون انتخابات المؤتمر الوطني الأنسب لنا بعد التعديلات

قالت المحامية والناشطة السياسية، آمال بوقعيقيص، عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي بتونس:” أشاعت إحاطة يان كوبيتش المبعوث الأممي الجديد في ليبيا، ارتياحا كبيرا في الأوساط الليبية والشبابية وفي ملتقى الحوار السياسي الليبي “.

وأضافت بوقعيقيص، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” بخصوص ما ذكره كوبيتش أن مجلس النواب ومجلس الدولة قد اتفقا على أنه وإن لم يتسنَ إجراء استفتاء على مسودة الدستور الدائم بناءً على قرار من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومصادقة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أساس تعديل الإعلان الدستوري المنبثق عما يسمى بتقرير لجنة فبراير 2014″.

وتابعت:” لقد سرني أن أعرف من خلال هذه الإحاطة أن المجلس الأعلى للدولة قد صادق على هذا الاتفاق، غير أنه لم يتم البت فيه من قبل مجلس النواب بعد “.

واستطردت:” في هذا الصدد أعلن أن أبرز خياراتنا في اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي للقاعدة الدستورية للانتخابات كانت ولا زالت هي العمل بتوصيات “لجنة فبراير” وبعد هذه الإحاطة التي طمأنتنا على موافقة مجلس الدولة سأسعى مع زملائي في اللجنة على إقرار هذه التوصيات كقاعدة دستورية وبذلك تتوافق إرادتنا مع إرادة مجلس الدولة ولا أظن إقرار مجلس النواب لهذه القاعدة سيتأخر كثيرا ”

ولفتت إلى أن هذا أدعى للاستقرار التشريعي ويبقى قانون الانتخابات الأنسب هو قانون انتخابات المؤتمر الوطني بعد إدخال ما تراه المفوضية الوطنية للانتخابات من تعديلات وما قد تراه كافة الأطراف لازما كذلك من تعديلات أبانت عنها التجربة فهو كان قانونا رائدا متميزا بقوائمه الرأسية والأفقية ولعل التجربة البائسة السابقة في الانتخابات الفردية تعيد لنا الوعي بضرورة الأحزاب السياسية”.