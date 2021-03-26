النيابة العسكرية تكشف اخر تطورات قضية “اغتيال محمود الورفلي”

كشف رئيس النيابة العسكرية، العقيد علي ماضي، اخر تطورات “اغتيال محمود الورفلي”، مؤكداً القبض على شخصين مشتبه في ضلوعهما في اغتيال الورفلي يوم الأربعاء الماضي في بنغازي.

وقال ماضي، في تصريحات بثتها قناة ليبيا الحدث، إن أخذ أقوال المشبه بهما سيتم اليوم الجمعة أو غدا السبت على سبيل الاستجواب، وفي حال ثبوت عدم ضلوعهما في عملية الاغتيال سيتم إطلاق سراحهما فور انتهاء الاستجواب.

وفنّد ماضي، صحة الإشاعات التي تقول إن المشتبه بهما جرى خطفهما، مؤكدًا أنهما تم القبض عليهما وفق إجراء صحيح القانون.

وبيّن ماضي، أن جريمة اغتيال الورفلي هي اختصاص أصيل للنيابة العسكرية وتحت إشراف مكتب المدعي العام العسكري.

وكانت الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى، قد ذكرت الخميس، أن النيابة العسكرية بنغازي باشرت عملها في حادثة اغتيال المقدم محمود الورفلي.

وأضافت، أن بعد التحريات ومتابعة ما توصل إليه فريق التحقيق في عملية الاغتيال تم القبض على شخصين مشتبه فيهما بارتكاب الجريمة، لافتًا إلى أن هناك مشبه به آخر قد غادر هاربا إلى مصر وسيتم اتخاد الاجراءات القانونية التي تؤمن جلبه للتحقيق.

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