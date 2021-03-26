اللجنة الاستشارية لمكافحة كورونا تصدر “توصيات عاجلة” للوضع الوبائي في ليبيا

عقدت اللجنة العلمية الإستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، اجتماعاً مع لجنة الوبائيات حيث تقدمت لجنة الوبائيات بدراستها الأسبوعية للوضع الوبائى حيث ان الوضع الوبائى تصاعد الى المستوى الرابع 51 points ) مع ارتفاع طفيف مستمر في الوفيات ومن التوقعات الوبائية هنالك زيادة فى معدلات الوباء نتيجة زيادة عدد الحالات والنشاطات المجتمعية المختلفة وعدد الوفيات فى مدينة طرابلس فى مراكز العزل يتم حسابها جزئيا وهى معدل عالى.

وأوضحت اللجنة، أن دراسة أظهرت أن بعض المدن تشهد تصاعد فى الوضع الوبائى ومنها (طرابلس ،الجبل الغربى، مدن الساحل من الزاوية إلى زورارة، ومصراته، طبرق، الجنوب)

وأوصت اللجنة الاستشارية، إن لم تطبق الإجراءات الإحترازية والجهوزية والمتابعة الدقيقة لجميع قطاعات الدولة فإن الوضع سيكون قلق ويحتاج إلى إجراءات صارمة ومتابعة من الجهات ذات الاختصاص.

وقدّم استشارى اللجنة العلمية الاستشارية د. محمد شمبش، نبدة عن النشاط التعليمى، أكد فيها أن الإجراءات الاحترازية وتطبيقها ومتابعتها بالمدارس ممتازة وأن النشاط لم يؤتر على المعدلات الوبائية العامة بالمنطقة، وتبقى على استمرار الدراسة مع التشديد على تطبيق ومتابعة كل الإجراءات الاحترازية بدقة بالمؤسسات التعليمية.

ومن توصيات اللجنة المستعجلة:

– اتخاذ الإجراءات الوقائية وتعزيزها فى المناطق ذات المعدلات العالية .

– وضع القيود والضوابط من طرف الجهات المختصة لتطبيق الإجراءات الإحترازية ومنع التجمعات بالمصارف خاصةً ومواقع العمل والمطاعم والمقاهي والأسواق والمآتم والأفراح وغيرها من الأنشطة .

– وضع الغرامات المالية للمخالفين للإجراءات الإحترازية .

– توفير التحاليل اللازمة للمعامل المعتمدة، وإدخال التحليل.

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