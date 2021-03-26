«فيصل الشريف»: لا وجه للمقارنة بين «المنقوش» و«سيالة»

قال فيصل الشريف، الباحث القانوني والناشط السياسي:” بعيدًا عن العواطف والشخصنة، لا وجه للمقارنة من حيث التقييم المبدئي وليس النهائي، بين المنقوش- وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية- والمدعو سيالة- محمد الطاهر سيالة وزير خارجية حكومة الوفاق.

وأضاف الشريف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” حتى وإن لم تقدم السيدة المنقوش الكثير مما هو منتظر منها، بل وحتى إن اجتهدت في ألا تكون جيدة، فإنها لن تُفلح في أن تكون أكثر سوءً من سلفها الذي رحل عن الوزارة غير مأسوفٍ عليه”.

وشددت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، على أهمية خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الدولة الليبية فورًا.

وقالت «المنقوش»، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي المشترك لوزراء خارجية ليبيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، خلال زيارتهم إلى طرابلس، أمس الخميس، إن “استقرار ليبيا إقليميا ينعكس بشكل إيجابي على أوروبا”.

وأكدت أن “مبدأ السيادة الوطنية أساس غير قابل للتفاوض في استراتيجية الخارجية الليبية لحكومة الوحدة الوطنية”، مشيرة إلى “ضرورة خروج كافة المرتزقة من أراضي الوطن وفورًا “.

وتابعت «المنقوش»، أنها تباحثت مع وزراء الخارجية على “ضرورة الإسراع بعودة نشاط السفارات والقنصليات في كافة أرجاء ليبيا وتسهيل إجراء التأشيرات من داخل وليبيا وليس خارجها “.

وواصلت أنهم تباحثوا أيضًا “مبدأ تفعيل وإعادة بناء الثقة في الحراك الاقتصادي على جميع المستويات الحكومية والخاصة لدفع عجلة النماء والازدهار في ليبيا”.