الصين: على جميع الأطراف الليبية التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية للوصول إلى الانتخابات

دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ”نداي بينغ”، جميع الأطراف السياسية في ليبيا، إلى مواصلة دفع العملية السياسية تحت قيادة الحكومة الجديدة وفقا لخارطة الطريق، ومعالجة الخلافات بالوسائل السلمية عن طريق الحوار والمشاورات.

وقال ”داي بينغ” في اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي خصص لمناقشة التطورات في ليبيا، إن بلاده تشيد بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، وتأمل في أن تتولى جميع الوظائف التنفيذية في أقرب وقت ممكن، لإنهاء التشرذم الذي طال أمده وتحقيق الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي.

وحث المجتمع الدولي على تهيئة الظروف الملائمة لذلك، داعيا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بقيادة ”يان كوبيش” إلى أن تعزز التنسيق والتعاون مع جميع الأطراف والمنظمات الدولية والإقليمية في تقديم المساعدة الموجهة للمرحلة الانتقالية السياسية في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات العامة.