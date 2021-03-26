شركة الكهرباء تسعى لتوفير احتياجات الشبكة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن عقد اجتماعٍ مُوسّعٍ ضمّ المدير العام للشركة المهندس إبراهيم الفلاح، مع عددٍ من مهندسي شركة SBE الجزائرية؛ لتقييم وإعادة تشغيل الوحدات المجرورة بمحطتيْ الزاوية وغرب طرابلس، والدعم الفني والتدريب لمشروع الخمس الاستعجالي، بحضور مساعد المدير العام لشؤون التشغيل، ومدير الإدارة العامة للعقود وحسابات التنمية، ومساعد مدير الإدارة العامة للإنتاج ومدراء محطات التوليد “الزاوية والخُمس وغرب طرابلس”.

وأعلنت الشركة عن عقد اجتماع موسّع بمقر المجلس البلدي الخُمس، ضمّ المدير العام المساعد لشؤون العمليات المهندس الصديق الجدايمي مع مديري إدارات ودوائر التوزيع والجهد المتوسط وخدمات المستهلكين؛ لمناقشة ودعم الإيرادات وأسباب تدنيها، إضافةً إلى مكافحة التوصيلات غير الشرعية، وبحث مسألة توفير الاحتياجات من مواد ومعدات صيانة والمشاكل الفنية، وتقديم الدعم اللوجستي للدوائر والأقسام؛ لتقديم أفضل الخدمات والحدّ من الانقطاعات بالشبكة.

وبحسب مكتب الإعلام بالشركة؛ فقد استمع المدير العام المساعد لمجمل المشاكل والمعوقات؛ من أجل الوقوف عليها وحلحلتها لتحسين واقع الخدمة للمواطنين، كما تم التطرق إلى حجم السرقات التي تتعرض لها المنطقة والتي أثرت سلبيًا على أداء الشبكة الكهربائية، وخلص الاجتماع إلى ضرورة وضع حلّ جذري للقضاء على هذه الظاهرة، التي انتشرت بشكل شبه يومي وأرهقت كاهل الشركة.

وكانت الشركة قد أطلقت، الخميس، حملةً للقضاء على التوصيلات غير الشرعية بدائرة خدمات المستهلكين عين زارة، حيث استهدفت الحملة محلات الخضروات والفواكه بطريقيْ النصب التذكاري والسدرة، فيما ستتواصل هذه الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لخدمات المستهلكين؛ للقضاء على جميع التوصيلات غير الشرعية في كافة المناطق، للحدّ من ظاهرة التعدّي على الشبكة الكهربائية.

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