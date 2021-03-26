زلاف: إجراء اختبارات آبار النفط بوسائل صديقة للبيئة

قامت شركة زلاف لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، مؤخراً بإجراء اختبارات على بئر النفط رقم E4 بحقل ايراون NC-200 وذلك ولأول مرة باستخدام تقنية الدورة المغلقة (Closed Loop System).

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط، أن الدوائر المذكورة لا تتضمن حرق النفط المستخرج كالطرق المتعارف عليها مسبقاً، وبالتالي فإن تطبيق طريقة الدورة المغلقة يمنع حدوث تلوث للهواء الجوي ويحول دون استنزاف الموارد الطبيعية واستخدامها الاستخدام الامثل بإتباع مواصفات ومعايير عالمية وذلك بإنتاج وفصل ومن ثم نقل النفط الخام أثناء عمليات الاختبار إلى أقرب معدات إنتاج سطحية عبر صهاريج ومعدات خاصة ذات مواصفات قياسية عالمية.