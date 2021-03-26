“بلدي أبوسليم” يُعلن انطلاق عجلة إعادة الإعمار والبناء

أعلن المجلس البلدي أبوسليم، انطلاق عجلة إعادة الإعمار والبناء في البلدية، بمباشرة الشركة الليبية للتنمية والاستثمار، استكمال مشروع المركب التجاري طريق المطار “زمردة طرابلس”، بجانب الإشارة الضوئية طريق المطار.

المجلس البلدي؛ أشار إلى أن مباشرة استكمال المشروع تأتي في إطار سعي حكومة الوحدة الوطنية لتفعيل المشاريع المتوقفة منذ سنوات، والتي سيكون لها الأثر في تحسين البنية التحتية، والدفع بعجلة التنمية والاقتصاد، في ظلّ الظروف الأمنية الملائمة وتعاون أهالي وسكان البلدية.

ويتكوّن المشروع من “مركز تسوق ومركز تجاري وفندق ومنتجع وشقق فندقية”، ويعتبر من المشاريع الضخمة على مستوى شمال أفريقيا، بمساحة 110 آلاف متر مربع.

وبدأ المشروع في العام 2010، حيث اكتمل الشكل الخرساني، وتوقف العمل فيه في عام 2011.

يُذكر أنه في ديسمبر 2009؛ تم توقيع عقد المشروع الذي تملكه الشركة الليبية للتنمية والاستثمار وبمساهمة من “رينساس ليبيا”، بحضور سفير تركيا لدى ليبيا ورجال أعمال ليبيين وأتراك، واستهل هذا اللقاء الاقتصادي بعرض ضوئي لمشروع زمردة طرابلس وإجمالي المساحة، والأسواق التجارية، حيث يتضمن المشروع، أبراجاً تجارية ومركباتٍ وأسواق ومتنزهات ومساحاتٍ خضراء، وتتراوح مساحته ما بين 110 آلاف متر مربع إلى 200 ألف متر مربع.

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