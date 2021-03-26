مصنع أعلاف بإنتاجية 10 أطنان في الساعة.. قريبًا في غريان

أعلن المجلس البلدي غريان، عن قرب إنشاء مصنع للأعلاف بطاقة إنتاجية عشرة أطنان في الساعة، تابع للشركة العامة للمطاحن والأعلاف، بعد إتمام الإجراءات القانونية والفنية، وبالمشاركة مع المجلس البلدي، ومصلحة أملاك الدولة، خلال الفترة المقبلة.

المجلس البلدي؛ أشار إلى أن هذا المشروع يأتي خدمةً لأهالي المنطقة، ومُربييّ الحيوانات، بعد مساعي المجلس البلدي وموافقة الشركة؛ وذلك لجدواه الاقتصادية وأهميته في المنطقة، ومساهمته المتوقّعة في تحريك الاقتصاد المحلي، وتوفير الأعلاف التي كان مُربّو الحيوانات يُكابدون للحصول عليها.

كما أشارت البلدية إلى أن المشروع سيوفّر فرص عمل لشباب المنطقة.

وفي سياق متصل، أفاد مدير عام شركة المطاحن والأعلاف، جمال محمد جويلي، أن هذا المصنع سيكون المرحلة الأولى، ويعقبه تركيب مصنع لإنتاج الدقيق؛ وذلك لارتباط إنتاج الأعلاف، بشكلٍ كبيرٍ، بمخلفات إنتاج الدقيق، آملاً التعاون من قبل الجميع؛ لإنجاح هذا المشروع.

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