“الفارسي”: لقاؤنا اليوم لـ”كوبيش” سيتركز على متابعة وتقييم توحيد المؤسسات

أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي، أن اجتماع المبعوث الأممي مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي، سيكون للتركيز على الالتزام بخارطة الطريق ومتابعة وتقييم توحيد المؤسسات وفكفكة المختنقات وصولا للقاعدة الدستورية للشروع في ترتيبات انتخابات.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عقدها اجتماعا لأعضاء ملتقى الحوار السياسي عبر الاتصال المرئي في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وقالت البعثة في إيجاز صحفي طالعته “الساعة 24″، إن الاجتماع سيركز على آخر التطورات السياسية في ليبيا وسبل المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق.

وأشارت إلى أن المبعوث الخاص يان كوبيش سيقوم أيضًا بإطلاع أعضاء الملتقى على إحاطته لمجلس الأمن.