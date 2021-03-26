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وزيرة الثقافة خلال لقائها بوفد من الجنوب: مكاتب الثقافة مهمة لرعاية المواهب والشباب

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقدت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان، لقاء مع وفد من منطقة الجنوب.

وذكرت وزارة الثقافة في بيان لها طالعته “الساعة 24″، أن اللقاء تناول عديد المواضيع التي تتعلق بالشأن الثقافي وآلية العمل للنهوض بالمشهد الثقافي في الجنوب، والبرامج التي تخص المرأة والشباب في مجال الثقافة والفنون المختلفة، وأولويات العمل الثقافي باعتبار أن الثقافة هي إحدى حلقات التنمية.

ورحبت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية خلال اللقاء بالوفد، مؤكدة على الدور الجوهري الذي تلعبه الثقافة والإبداع في بناء الإنسان وتقدم المجتمع.

وأكدت “عثمان” على أهمية دور مكاتب الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني في تنمية  قدرات الشباب ورعاية المواهب في مختلف الجوانب الثقافية.

وحضر اللقاء كل من جميلة الجملي من الاتحاد النسائي، وإسماعيل محمد مدير مكتب الإعلام والثقافة سبها بالحكومة المؤقتة سابقا، وعمر المهدي مدير بيت الثقافة وادي الشاطي، وسيد موسى أوحيدة من ديوان وزارة الثقافة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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