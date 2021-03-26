“متنزه نور”.. متنفس جديد للأطفال في طبرق

افتتح رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، الخميس، متنزه “نور” السياحي للعائلات، أمام المركز الثقافي، والذي قامت بتنفيذه شركة “ساحل البطنان للاستثمار السياحي”، بإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

الشركة، وبعد أشهر من التجهيز؛ أكملت المشروع الذي يعدّ متنفسًا لكل أهل المدينة، حيث تم تجهيزه بمرافق متكاملة، فيما يأتي المشروع ضمن سلسلة مشاريع دأب المجلس التسييري للمدينة على تنفيذها من بينها رصف الطرق وصيانة وتركيب إنارة الطريق، ويشرف على تنفيذ مشروع كورنيش طبرق بطول 1,450 مترًا من مدخل الميناء إلى فندق دار السلام، وطريق الشراع، من إنارة ورصف الطريق والأرصفة وتشجير بطول 550 مترًا، وشاطئ رملي بطول 480 مترًا.

وحضر حفل افتتاح متنزه نور السياحي، مع رئيس المجلس التسييري، عضو المجلس هاشم مصادف، ومدير الإدارة القانونية عبدالعزيز كريم، ومفوّض شركة “ساحل البطنان” حسن سلطان، وعددٌ كبيرٌ من المواطنين والعائلات والأطفال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية