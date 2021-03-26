خلال لقائهم السايح.. وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا: ندعم المفوضية العليا لإجراء الاستحقاق الانتخابي

ليبيا – نظمت مفوضية الانتخابات الخميس وقفة إعلامية شارك فيها كل من وزراء خارجية فرنسا جان إيف لودريان وألمانيا هايكو ماس وإيطاليا لويجي دي مايو.

وأشار بيان صحفي صادر عن المفوضية تابعته صحيفة المرصد إلى أن الوقفة التي احتضنها فندق كورنتيا في العاصمة طرابلس، بمشاركة وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، شهدت تجديد الوزراء الـ3 موقفهم القاضي بالمضي قدمًا في دعم المفوضية.

وأضاف البيان أن الهدف من هذا الدعم هو الوصول إلى إقامة الانتخابات التشريعية والرئاسية في الـ24 من ديسمبر المقبل، عبر مشروع “بيبول” الذي يهدف إلى تدليل كافة الصعاب والعقبات التي قد تواجه عملية التجهيز للاستحقاق الانتخابي، واستثمار الإمكانية المتاحة لدى جميع الأطراف لإنجاحه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية