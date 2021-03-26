توقعات طقس ليبيا خلال الأيام القادمة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة.

وأشار المركز، في الملخص العام، إلى فرصة لهطول أمطار هذا اليوم على الجبل الأخضر، وأقصى الساحل الشرقي، بينما يميل الطقس للاعتدال على بقية المناطق.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:

•الطقس: مشمس إلى قليل الغيوم على الساحل.

•الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16- 20) مْ وتسجل اعتدالاً خلال اليوميْن القادميْن.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

•الطقس: هطول أمطار متفرقة هذا اليوم على مناطق الجبل الأخضر و أقصى الساحل الشرقي.

•الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (15 – 20) مْ ولا تتجاوز (13) مْ على المرتفعات الجبلية تميل للاعتدال خلال اليوميْن القادميْن.

•الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

•الطقس: مشمس.

•الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحوّل يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية، معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20- 23) مْ تميل للاعتدال اعتبارًا من يوم الغد على أغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:

•الطقس: مشمس .

•الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 22 ) مْ.

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