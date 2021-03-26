النيابة العسكرية تعلن القبض على مشتبه بهم في اغتيال الورفلي وتنشر صور وفيديو قبل تنفيذ الاغتيال

ليبيا – أعلنت النيابة العسكرية في مدينة بنغازي تمكن فريق التحقيق في عملية اغتيال الرائد محمود الورفلي من القبض على 2 من المشتبه بهم في العملية.

بيان صحفي صادر عن الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى مرفق بمجموعة من الصور ومقطع مصوّر حصلت صحيفة المرصد على نسخ منها، أكد ورود معلومات إلى فريق التحقيق بشأن مطلوب ثالث قد غادر هاربًا إلى مصر، مع التأكيد على اتخاد الإجراءات القانونية التي تؤمن جلبه للتحقيق.

وأضاف البيان أن النيابة العسكرية بمدينة بنغازي باشرت التحقيقات للوصول إلى الحقيقة وفقًا للإجراءات القانونية، وبما يكفل حق الجميع. فيما أهابت الغرفة الأمنية المشتركة بكافة المواطنين التعاون في إبلاغها أو أقرب جهة أمنية بأي معلومات تفيد إجراءات التحقيق.

ووفقًا للمقطع المصور والصور التي تم الحصول عليها من كاميرات المراقبة تبين وجود 3 سيارات قامت بالرماية على الورفلي واغتياله.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية