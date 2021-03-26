البرلمان الأوروبي: ملتزمون بدعم الشعب الليبي في عملية الانتقال وإعادة توحيد مؤسساته

أشاد رئيس وفد العلاقات مع البلدان المغاربية بالبرلمان الأوروبي ” كوزولينو ” بالنجاح الذي حققته الزيارة التى قام بها وزراء جارجية إيطاليا فرنسا وألمانيا أمس الخميس للعاصمة طرابلس ولقائهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

ونقلت وكالة ” نوفا ” الإيطالية عن بيان لكوزولينو، قوله ” كما قال وزير خارجية إيطاليا دي مايو، فإن الوجود في طرابلس يشهد على وحدة النوايا بين الدول الأوروبية الملتزمة بتحقيق الاستقرار في ليبيا، موضحا أن أنباء إعادة فتح القنصلية الإيطالية في بنغازي ومكتب التجارة الخارجية تذهب في هذا الاتجاه.

وشدد البرلماني الأوروبي في تصريحاته التى نقلتها الوكالة الإيطالية اليوم الحمعة، على الالتزام بإعادة إطلاق الاقتراح بأن تلعب أوروبا دورًا رئيسيًا في عملية التهدئة وإعادة الإعمار في ليبيا، مع دعم الشعب الليبي في عملية الانتقال وإعادة توحيد المؤسسات التي انطلقت، حسب تعبيره.