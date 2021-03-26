وزير الخارجية الإيطالي: الاستثمار في ليبيا يضمن الاستقرار وعدم ترك مجال للأسلحة

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده مستعدة للمشاركة في إعادة انطلاق ليبيا، مشيرا إلى أنها دولة مجاورة تهم روما بسبب المصالح الجيوستراتيجية لإيطاليا، و ينبغي أن تهمها أيضًا من أجل وحدة الاتحاد الأوروبي.

وقال دي مايو، في تصريحات له من روما بعد زيارته لطرابلس، أمس الخميس: “قبل عام كان من غير المعقول تخيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا وعملية سلام ومؤسسات موحدة.. هناك الآن حكومة جديدة ومجلس رئاسي جديد”.

واعتبر دي مايو أن الاستثمار في ليبيا يعني ضمان الاستقرار وعدم ترك مجال للأسلحة، ومن ثم إبطاء تدفقات الهجرة، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.