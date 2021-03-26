الاتحاد الأوروبي يجري مناقشات لدعم البلديات الليبية

أجرى فريق من الاتحاد الأوروبي في ليبيا، أمس الخميس، نقاشا موسعا مع وزير الحكم المحلي ورؤساء البلديات وممثلي البلديات الليبية وجمعية المجلس البلدي الوطني حول مبادرة نيقوسيا.

وأوضح الاتحاد الأوروبي، أن دعم البلديات لتقديم خدمات عامة أفضل للمواطنين الليبيين هو الهدف الرئيسي لهذه المبادرة، عبر تبادل الخبرات مع المؤسسات والاقاليم الاوروبية.

هذا وتشارك 8 بلديات من شرق، غرب، وسط وجنوب ليبيا بنشاط في البرنامج في مجالات محددة حول التكوين المستمر وادارة النفايات وتقديم الخدمات الاجتماعية والصيد البحري والطاقات المتجددة.

وتم مؤخرا اعتماد برنامجين جديدين لدعم مبادرة نيقوسيا وسيقدمان دعما إضافيا للبلديات الليبية في السنوات الثلاث القادمة.