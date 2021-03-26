الرئاسة التركية: المنفي يعتزم زيارة أنقرة اليوم الجمعة

يعتزم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إجراء زيارة عمل إلى تركيا، اليوم الجمعة، تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية.

ونقلت وكالة الأناضول، عن بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الخميس، أن الجانبين سيبحثان خلال الزيارة الأولى من نوعها عقب بدء المجلس الرئاسي مهامه، العلاقات العميقة بين البلدين من كافة الجوانب.

وأضاف البيان الصادر، أنه من المرتقب أن يتناول أردوغان والمنفي سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وأنهى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس الخميس، زيارة عمل إلى العاصمة المصرية القاهرة في ثاني زيارة خارجية منذ انتخابه.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الزيارة جاءت لتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع البلدين وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين”.

وأشارت “الأناضول” إلى أن مصدر قال لها، أمس، إن المنفي والوفد المرافق له سيتوجهون الجمعة إلى تركيا، بعد انتهاء زيارة القاهرة.