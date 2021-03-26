أمن طرابلس تكشف تفاصيل ضبط تشكيل عصابي حاول اختطاف فتاتين في قرقارش (صور)

تمكن أعضاء فرقة التحري العام بمكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاث أشخاص، على خلفية محاولتهم خطف فتاتين بمنطقة قرقارش، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن التشكيل العصابي تتبع الفتاتين أثناء ركنهما لسيارتهما ودخولهم لأحد المحال، ثم قام أفراد العصابة بثقب إطارات السيارة، لتتفاجئ الشقيقتين أثناء محاولتهم لتصليح السيارة، اعتراض المتهمان سبيلها في محاولة لخطفهم واصطحابهما لمكان غير معلوم، ولكن محاولتهم بات بالفشل .

وأوضح البيان، أن الفتياتين تقدمتا بشكوى ضد أفراد العصابة وبعد إعطاء مواصفاتهم، وتم تشكيل فريق عمل من أعضاء فرقة التحري العام اللذين انتقلوا لمكان الواقعة وقاموا بتمشيطه بحثا عن أثر المتهمين وبالفعل عثر على السيارة وتم نصب كمين محكم والقي القبض عليهم.

وأوضح البيان أن عملية الاستدلال معهم اعترف احدهم بما نسب اليهم، هذا وقد اتخذت بشأنهم الإجراءات القانونية اللازمة.

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