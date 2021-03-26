فرانس برس: النهب والتجريف مصير المدينة اليونانية الأثرية في شحات

ليبيا – تطرق تقرير ميداني أعدته وكالة أنباء “فرانس برس” إلى معاناة المدينة اليونانية الأثرية في شحات، لا سيما من عمليات النهب الجارية لنفائسها والتجريف.

وأشار التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد إلى قيام البعض من سكان شحات بالاستحواذ على الأراضي الواقعة خارج سور المدينة اليونانية الأثرية التابعة قانونًا للدولة وبيعها لمطوري العقارات، فيما يتم حفر أراض أخرى من قبل الباحثين عن الكنوز، على أمل تهريب القطع الأثرية المنهوبة لبيعها في الخارج.

وأكدت دائرة آثار شحات قيام بعض الناس بتجريف مناطق بها قطع أثرية، ويقسمونها ويبيعونها ثم يبنون كتلًا سكنية فوق هذه المواقع الثمينة، مبينة أنها لا تستطيع حتى قياس مقدار الضياع؛ إذ تدار العمليات المشبوهة خارج المنطقة المحمية من المدينة من قبل الدائرة.

وبحسب أصحاب الأراضي في شحات تريد الدولة التوقف عن استخدام أراضيهم للزراعة بداعي وجود قطع أثرية لا تزال تحتها، موجهين الدعوة للسلطات لدفع تعويضات مالية مجزية لهم لإيجاد بدائل مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة ارتفاع أسعار العقارات فالأولوية للسكن وليس للآثار.

وبحسب إدارة المتاحف تم البناء على ما مقداره 30% من المدينة اليونانية الأثرية في وقت لا توجد فيه إجراءات قانونية رادعة لحفظ الآثار من التهريب والعبث، وهو ما يحتم بحسب مختصين مراجعة سياسات حماية التراث من قبل حكومة الوحدة الوطنية المعول عليها أن تأتي برؤية جديدة.

ترجمة المرصد – خاص

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