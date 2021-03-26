أحوال الطقس اليوم: سقوط أمطار على الجبل الأخضر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، أن الطقس سيميل للاعتدال على باقي المناطق.

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

الطقس مشمس إلى قليل الغيوم على الساحل، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

سقوط أمطار متفرقة على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على غالبية المناطق بين 15 و20 درجة مئوية ولا تتجاوز 13 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

الطقس مشمس، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية.

الكفرة – السرير- تازربو

الطقس مشمس، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة،

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا