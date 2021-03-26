تواصل اجتماع لجنة تجارة السلع بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

انطلقت أمس الخميس، اجتماعات لجنة تجارة السلع بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بمشاركة إدارة التعاون الدولي والفني بوزارة الاقتصاد والتجارة الليبية لبحث اختصاصات اللجان الفرعية التابعة لها.

وناقشت اجتماعات اللجنة التي تستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس من العام الجاري سُبل تنفيذ مهامها المتمثلة في تسهيل إجراءات التبادل التجاري بين الدول الأفريقية وانسياب السلع عبر كافة المنافذ وكيفية توزيع المهام على اللجان الفرعية التي سيتم إنشائها وفق مجالات واختصاصات محددة تساهم في إنجاز أعمالها حسب المدة الزمنية المطلوبة.