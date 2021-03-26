«مكافحة الأمراض»: تسجيل 884 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة ووفاة 11 شخصاً

أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بإنه سجل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 11 حالة الوفاة، وشفاء 1064 مصابا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 156116 حالة منها الحالات النشطة: 9817، والمتعافين: 143697، كما قفزت الوفيات إلى 2602 حالة.

وبحسب التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس، وفقا للبيان رقم (363)، فإن المركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم 3768 عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (708) عينة

2.مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (394) عينة

3.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (930) عينة

4.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (468) عينة

5.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (139) عينة

6.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (69) عينة

7.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (83) عينة

8.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (93) عينة

9.مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (57) عينة

10.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة

11.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (104) عينة

12.مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (22) عينة

13.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (9) عينات

14.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (121) عينة

15.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (73) عينة

16.مختبر مركز سبها الطبي عدد (37) عينة

17.مختبر مستشفى تراغن عدد (9) عينات

18.مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (210) عينة

19.مختبر PCR مركز العزل زوارة عدد (240) عينة

وأشار البيان إلى أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :عدد (2884) عينة سالبة وعدد (884) عينة موجبة ( 593 جديدة + 291 مخالطة )، ونسبة الحالات الموجبة (23.4%)

وأوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 146 حالة جديدة

عدد 71 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 83 حالة جديدة

3.مصراته

عدد 16 حالة جديدة

عدد 91 حالة مخالطة

4.الرياينة

عدد 5 حالة جديدة

5.القره بوللي

عدد 5 حالة جديدة

6.ترهونه

عدد 4 حالة جديدة

7.زليتن

عدد 15 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

8.الخمس

عدد 2 حالة جديدة

9.السواني بن ادم

عدد 15 حالة جديدة

10.الجميل

عدد 1 حالة جديدة

11.ككلة

عدد 2 حالة جديدة

12.نسمة

عدد 8 حالة جديدة

13.العجيلات

عدد 2 حالة جديدة

14.بني وليد

عدد 8 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

15.المنشية الجميل

عدد 3 حالة جديدة

16.جنزور

عدد 11 حالة جديدة

17.الزاوية الغرب

عدد 12 حالة جديدة

18.اسبيعة

عدد 1 حالة جديدة

19.الرجبان

عدد 5 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

20.الزاوية المركز

عدد 19 حالة جديدة

عدد 11 حالة مخالطة

21.القلعة

عدد 2 حالة جديدة

22.الاصابعة

عدد 17 حالة جديدة

23.سبها

عدد 24 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

24.مرزق

عدد 8 حالة جديدة

25.وادي عتبه

عدد 1 حالة جديدة

26.المعمورة

عدد 8 حالة جديدة

27.يفرن

عدد 4 حالة جديدة

28.صبراته

عدد 3 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

29.الحوامد

عدد 13 حالة جديدة

30.الزاوية الجنوب

عدد 3 حالة جديدة

31.الماية

عدد 12 حالة جديدة

32.القبة

عدد 1 حالة جديدة

33.القوليش

عدد 4 حالة جديدة

34.قصر بن غشير

عدد 15 حالة جديدة

35.العواته

عدد 1 حالة جديدة

36.غريان

عدد 55 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

37.تراغن

عدد 3 حالة جديدة

38.سرت

عدد 9 حالة جديدة

عدد 15 حالة مخالطة

39.درنة

عدد 6 حالة جديدة

40.اجدابيا

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

41.الرحيبات

عدد 7 حالة جديدة

42.الحرابة

عدد 2 حالة جديدة

43.العزيزية

عدد 2 حالة جديدة

44.طبرق

عدد 4 حالة جديدة

45.تاورغاء

عدد 5 حالة جديدة

46.الزنتان

عدد 18 حالة مخالطة

47.زواره

عدد 46 حالة مخالطة

48.درج

عدد 3 حالة جديدة

49.ظاهر الجبل

عدد 1 حالة جديدة

50.مسلاته

عدد 2 حالة جديدة

51.سوق الخميس امسيحيل

عدد 4 حالة جديدة

52.السائح

عدد 8 حالة جديدة

53.العربان

عدد 1 حالة جديدة

وبين المركز في بيانه تفاصيــــل شفاء 1064 حالة، حسب المدن:

1.عدد 735 حالة في طرابلس

2.عدد 6 حالات في صبراته

3.عدد 9 حالات في اجدابيا

4.عدد 70 حالة في بني وليد

5.عدد 71 حالة في سبها

6.عدد 63 حالة في مصراته

7.عدد 5 حالات في الكفرة

8.عدد 10 حالات في غريان

9.عدد 1 حالة في القبة

10.عدد 4 حالات في درج

11.عدد 4 حالات في الزنتان

12.عدد 27 حالة في زليتن

13.عدد 18 حالة في الزاوية المركز

14.عدد 41 حالة في الزاوية الغرب

وتطرق المركز في بيانه إلى تفاصيــــــل وفاة 11 حالة والتي جاءت كالأتي:

1.عدد 1 حالة في مسلاته

2.عدد 1 حالة في السائح

3.عدد 3 حالات في سبها

4.عدد 1 حالة في نالوت

5.عدد 1 حالة في سرت

6.عدد 1 حالة في القبة

7.عدد 1 حالة في درج

8.عدد 1 حالة في الزنتان

9.عدد 1 حالة في الزاوية الغرب