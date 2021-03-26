النمسا: أوروبا لديها مصلحة قوية في أن تكون ليبيا مستقرة وآمنة ومزدهرة

ليبيا – هاتف وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرغ وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش للتباحث حول تطورات الأوضاع الأخيرة في ليبيا.

ووفقًا لتصريحات صحفية لشالينبرغ تابعتها صحيفة المرصد، أشار الوزير النمساوي خلال الاتصال الهاتفي إلى أن التطورات في ليبيا مشجعة وتدعو إلى الأمل في الاستقرار والتنمية في البلاد، مؤكدًا أن النمسا والاتحاد الأوروبي يدعمان حكومة الوحدة الوطنية.

ولفت شالينبرغ إلى عزم النمسا على مساعدة الحكومة الليبية الجديدة لدفع العملية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة والبدء في الاستعدادات للانتخابات التشريعية والرئاسية المؤمل إجراؤها في ديسمبر المقبل، معربًا عن قلقه بشكل خاص من استمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا وانتهاكات حظر الأسلحة.

وأضاف شالينبرغ أن أوروبا لديها مصلحة قوية في أن تكون ليبيا مستقرة وآمنة ومزدهرة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية