تفاصيل القبض على تشكيل عصابي حاول اختطاف فتاتين في طرابلس

أخبار ليبيا 24

تمكن أعضاء فرقة التحري العام بمكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاث أشخاص، على خلفية محاولتهم خطف فتاتين بمنطقة قرقارش.

وبحسب بيان صادر عن مديرية أمن طرابلس فإن التشكيل العصابي تتبع الفتاتين أثناء ركنهما لسيارتهما ودخولهم لأحد المحال، ثم قام أفراد العصابة بثقب إطارات السيارة، لتتفاجئ الشقيقتين أثناء محاولتهم لتصليح السيارة، اعتراض المتهمان سبيلها في محاولة لخطفهم واصطحابهما لمكان غير معلوم، ولكن محاولتهم بات بالفشل .

وأضاف البيان، أن الفتاتين تقدمتا بشكوى ضد أفراد العصابة وبعد إعطاء مواصفاتهم، وتم تشكيل فريق عمل من أعضاء فرقة التحري العام اللذين انتقلوا لمكان الواقعة وقاموا بتمشيطه بحثا عن أثر المتهمين وبالفعل عثر على السيارة وتم نصب كمين محكم والقي القبض عليهم.

وأوضح البيان أن عملية الاستدلال معهم اعترف أحدهم بما نسب اليهم، هذا وقد اتخذت بشأنهم الإجراءات القانونية اللازمة.