الفيتوري يدعو لإحياء 28 مارس كعيد وطني وإعلانه عطلة رسمية

دعا الأكاديمي والمحلل السياسي د. مصطفي الفيتوري، حكومة الوحدة الوطنية إلى إلغاء أي التزام أو معاهدة أو اتفاق يبرر وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا فورا وإمهال تلك القوات أسبوع لبدء الخروج والا يوقف العمل بأي اتفاقيات أو معاهدات.

وقال الفيتوري، في تدوينة بعنوان (28 مارس 1970ــ 28 مارس 2021) نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”منذ 51 عاما افتتح معمر القذافي مفاوضات خروج القوات البريطانية وفي كلمة مدتها 4 دقائق ونصف قال للمفاوضين وبأدب جم “ياسر من الدوة …ضموا قشيشكم وبالسلامة والا….”، وبعد 51 عاما تقول اللجنة العسكرية 5+5 نطالب “مجلس الأمن بإلزام الدول التابعين لها المرتزقة والمقاتلين الأجانب بإخراجهم فورا”، وبعدها بأيام تقول وزيرة الخارجية “…نؤكد على خروج كافة المرتزقة من أراضي الوطن وفورا””.

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وتابع الفيتوري، :”وأنا أقول: لكي تتزود حكومة الوحدة الوطنية بجرعة وطنية تحصينية في زمن تفشي وباء العمالة والعجز ادعوها إلى: إحياء 28 مارس كعيد وطني وإعلانه عطلة رسمية وإبرازه إعلاميا، وعدم نسبته إلى أي شخص وانما لليبيين جميعا، وإعلان إلغاء أي التزام أو معاهدة أو أتفاق يبرر وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا فورا وإمهال تلك القوات أسبوع لبدء الخروج والا يوقف العمل بأي اتفاقيات أو معاهدات (ولو كانت اتفاقيات توريد دجاج مجمد) مع الدول المعنية وإغلاق سفاراتها خلال أسبوعين أن لم تباشر في سحب أتباعها من ليبيا. هذا عمل دبلوماسي سهل ومن صلاحيات وزير الخارجية دون العودة حتى إلى رئيسه المباشر لأنه في صميم عمله وهو تحقيق لأحد أهداف الحكومة المعلنة والتي من أجلها نالت الثقة، وهذا أضعف الإيمان حتى لا نكرر ما قاله القذافي منذ 51 عاما وبنفس الأدب الجم “ياسر من الدوة …ضموا قشيشكم وبالسلامة والا….”، ومن باب التمني: تقدم الخارجية طلب إلى معمر القذافي ليأتي مشيا وبلا فطور ويخرج المرتزقة ويعود إلى قبره ودون مقابل ولا حتى شربة ماء من النهر الصناعي العظيم”.