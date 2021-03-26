ليبيا الان

“المنفي” يجري أول زيارة إلى تركيا.. ويلتقي “أردوغان”

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يُرتقب أن يصل إلى تركيا، اليوم، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي؛ للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، وهي الزيارة الأولى له إلى أنقرة منذ توليه السلطة.

وأوضح مكتب الرئيس التركي، أن “المنفي”، ونائبه عبد الله اللافي، سيبحثان، خلال هذه الزيارة، العلاقات “التركية الليبية”، والخطوات الممكنة لتوسيع نطاق التعاون، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية.

وكان مصدر قد ذكر لـ”218” أن “المنفي” سيلتقي “أردوغان”، في قصر وحيد الدين، بحضور وزيريْ الخارجية والدفاع، ومستشار الرئيس التركي إبراهيم قالن.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • يفترض ان يقول له بصراحة و وضوح ياقردوغان ارحل عن الوطن انت وعساكرك ومرتزقتك السوريين والتوانسة واليمنيين وغيرهم…لا نريدكم علي ارضنا…علاقات تجارية و تبادل بضائع لا بأس ..لكن وجود عسكري لا…والف مليون لا….ارحل..ارحل..

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  • لما ما يمثله اردوغان من مرجعيه لساسة ليبيا في حكومة أستيفاني فزاره دبيبه قبل ان تنال حكومه الثقه من برلمان ليبيا واستلم توجيهات من اردوغان وعليه ان يعمل بها ويطبقها في ليبيا المحتله عاصمتها من قبل الغزو التركي واليوم رئيس المجلس الرئاسي الخطه لديه تقتضي ان تكون مقابلة اردوغان هي المحطه الآخيره في زياراته الخارجيه لأطلاعه علي نتائج زيارته للبلدان التي زارها وممكن تلقي أي آوامر جديده من اردوغان اذا لم يوجهه له سفير تركيا في طرابلس

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