“المنفي” يجري أول زيارة إلى تركيا.. ويلتقي “أردوغان”

يُرتقب أن يصل إلى تركيا، اليوم، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي؛ للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، وهي الزيارة الأولى له إلى أنقرة منذ توليه السلطة.

وأوضح مكتب الرئيس التركي، أن “المنفي”، ونائبه عبد الله اللافي، سيبحثان، خلال هذه الزيارة، العلاقات “التركية الليبية”، والخطوات الممكنة لتوسيع نطاق التعاون، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية.

وكان مصدر قد ذكر لـ”218” أن “المنفي” سيلتقي “أردوغان”، في قصر وحيد الدين، بحضور وزيريْ الخارجية والدفاع، ومستشار الرئيس التركي إبراهيم قالن.

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