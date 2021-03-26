«الدبيبة» ينهي عمل «لجان كورونا» المشكلة من «مجلس السراج»

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، القرار رقم 7، والذي أنهى فيه عمل اللجان المشلكة من المجلس الرئاسي السابق برئاسة فائز السراج، الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وشراء اللقاحات العلاجية وتوفير اللقاح.

ونص القرار- الذي حصلت “الساعة 24” على نسخه منه- في مادته الأولى، على إنهاء عمل اللجان المشكلة من المجلس الرئاسي، يأتي على رأسها لحنة العطاءات الفرعية للأدوية والمستلزمات الطبية، المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم “343” لسنة 2018، ولجنة العطاءات الفنية للشراء المحلي المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 1085 لسنة 2018.

كما أنهى القرار أيضا، تشكيل اللجنة العليا للإشراف على عطاءات جهاز الإمداد الطبي المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 1275 لسنة 2018، وإنهاء عمل اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائجة فيروس كورونا المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 252 لسنة 2020.

وشددت القرار أيضا، على إنهاء عمل اللجنة الاستثنائية للمشتريات الخاصة لمواجهة جائحة وباء كورونا المشكلة بقرار المجلس الرئاسي 276 لسنة 2020 والمعاد تشكيلها بقرار رقم 974 لسنة 2020، ولجنة توفير لقاح فيروس كورونا المشكلة بقرار المجلس الرئاسي 242 لسنة 2021.

واوضح القرار في مادته الثانية، على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.