اتفاقية شراكة مغربية نيجيرية بـ 1.3 مليار دولار

بحسب تغريدات على “تويتر” للرئيس النيجيري، محمد بوخاري، وقع المغرب ونيجيريا على اتفاقية للشراكة الاستثمارية بمبلغ ضخم يفوق 1.3 مليار دولار، يتعلق بتطوير منصة للمواد الكيميائية المستعملة في مجال السماد.

ووصف بوخاري، المنصة المرتقب تشييدها في نيجيريا لإنتاج “الأمونياك” ومجموعة من الأسمدة، باستخدام احتياطات الغاز النيجيري، بمحطة طاقية إقليمية وعالمية لإنتاج الأسمدة.

ولم يفت الرئيس النيجيري، نيابة عن شعبه، شكر العاهل المغربي للملك محمد السادس، والذي وصفه بالأخ والصديق قائلا: “أغتنم هذه الفرصة لأوجه شكري، نيابة عن النيجيريين، إلى أخي وصديقي، ملك المغرب على مساندته لنا خلال هذه الرحلة الصعبة والمثيرة”.

واعتبر رئيس نيجيريا: أن “هذه الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين بلدينا، هي مثال حقيقي على الطريقة التي يفترض أن تكون بها الشراكات والتجارة بين البلدان الأفريقية”.